Küfür Meclis tutanaklarında! CHP'li Atilla Sertel: Doğruyu söylemeyen...

TBMM bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekillerine yönelik küfrettiği gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e kınama cezası verildi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri gergin başladı..

Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününde, partiler adına konuşmalar gerçekleştirildi.

Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmaları esnasında gerginlik başladı.

AK Partili ve CHP'li vekiller arasında arbede yaşandı.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında tartışma çıktı.

CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası verildi

Tartışma esnasında CHP'li Sertel'in küfrettiği iddia edildi. Tutanakların incelenmesi sonucu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kınama cezasını oylamaya sundu.

Oylama sonucu, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e küfür ettiği gerekçesiyle Meclis İçtüzük gereği ‘kınama’ cezası verildi.

Tutanaklara yansıyan gerginlik

Sertel'in ceza almasına neden olan diyaloglar tutanaklara şöyle yansıdı:

NUMAN KURTULMUŞ: Dün Devrim arabalarının yapılmasını engelleyen odaklar ile bugünün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri arasında zerre miskal bir fark yoktur, zerre miskal bir fark yoktur.

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)VELİ AĞBABA: Peki, devleti FETÖ'ye teslim eden kim? Meclisi bombalayan albayları general yapan kim? Sensin!

(AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler) ATİLA SERTEL: Doğruyu söylemeyen o. ç....

(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, ayağa kalkmalar)

BAŞKAN: Arkadaşlar, lütfen yerinize...İdare Amirleri...

(AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar)

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU: Küfrediyor, küfrediyor; temiz dil kullanması lazım, temiz dil kullanması lazım. Herkesin temiz dil kullanması lazım.

BAŞKAN: Arkadaşlar... (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar)