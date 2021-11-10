Küfür kardeşliği! ‘Bacıma benziyorum’ diyen Lütfü Türkkan haklı çıktı

Kocaeli'de devletin arazisini gasp edip üzerine çiftlik kuran ve 15 yerde ayrı kaçak yapı inşa eden İyi Parti'nin çukur vekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e "Senin bacını si..." diyerek küfür etti.

Günler sonra partisinin grup toplantısında sessizliğini bozan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'ın küfrünü "hislerine yenik düştü" olarak değerlendirirken, şehit ağabeyi için "ahlaksız" kelimesini kullandı. Akşener, "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz." dedi.

Akşener'den kepazelik! "Yavşak"

Yaşanan bu olayın AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon olduğunu, nedeninin ise il il gezerek vatandaşların dertlerini dinlemesi olduğunu iddia eden Meral Akşener, "Her dükkan önünde yavşak yavşak konuşanlara, yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

‘Bacıma benziyorum’ diyen Türkkan haklı çıktı

5 Ekim 2013 yılında sosyal medya hesabından Meral Akşener ile olan fotoğrafını paylaşan siyasetin çukur simgelerinden Lütfü Türkkan, "Herkese söylüyorum bu kadın kızkardeşim diye. Bakın siz karar verin, benzemiyor muyuz? @meral_aksener" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Akşener'e benzediğini belirten küfürbaz sözde vekil, son yaşanan rezilliklerden sonra haklı çıktı.