“Küffar” demeyelim, ama siz buyrun “ne diyelim?”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye düşmanlarının özellikle doğal gaz müjdelerinden rahatsız olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de sırf muhalif olduğu için söz konusu gelişmelerden rahatsızlık duyanları eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal “Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs’ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz” demiş..

Ahmet Davutoğlu hemen meydana çıkıp, bu sözleri eleştirdi:

“Ya bu insan küffarın anlamını bilmiyor ya da Ramazan’da bu milletin yüzde 50’sine ‘kafir’ diyor!”

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Böylece Davutoğlu’nun bilinçaltını öğrenmiş oluyoruz..

Tüm ihanetlere rağmen, tüm kirli pazarlıklara rağmen, Davutoğlu’nun kafasında bile, Tayyip Erdoğan % 50 garanti oy alıyor..

“Asgari % 60 ile geliyoruz. Garanti kazanıyoruz” şeklindeki Millet İttifakı bileşenlerinin söylemlerinin bir aldatmaca olduğunu ifşa eden bu bilinçaltının tartışmasını bir kenara bırakalım..

Sayın Aksakal’a, “Yanlış anlaşılmalara sebep verecek konuşmalar yapmasak, daha iyi olmaz mı” diye sorarak başlayalım..

Ama..

Davutoğlu’na da hatırlatalım..

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