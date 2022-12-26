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Yerel Kuduz vakaları yaşanan ilçede köpekler cirit atıyor!
Yerel

Kuduz vakaları yaşanan ilçede köpekler cirit atıyor!

Elazığ'ın Palu İlçesinde bir kedide görünen kuduz vakası nedeniyle 2 mahalle karantina altına alınmasına rağmen, sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir tedbir alınmamış durumda.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 15:22:00 -
Kuduz vakaları yaşanan ilçede köpekler cirit atıyor!

Elazığ'ın Palu İlçesinde bir kedide görünen kuduz vakası nedeniyle 2 mahalle karantina altına alınmasına rağmen, sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir tedbir alınmamış durumda.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 22.12.2022 tarihinde Esentepe Mahallesinde bir kedide kuduz vakası tesbit edildi. Rastlanan kuduz vakası nedeniyle Esentepe ve Kalekent Mahalleleri karantinaya altına alındı.

10 bin nüfuslu ilçenin çarşısında sokak köpeklerinin sürü şeklinde gezmeleri salgın tehlikesi riski taşırken, yetkililerin önlem almamaları halkı tedirgin ediyor. (İLKHA)

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Bal

Hindistan'dan beter olduk. Bir tek sokakta filler ve maymunlar eksik. Gerçi maymunlar da var ama...

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