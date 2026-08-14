Türkiye İlahiyatlılar Derneği’nden akademik hamle! Her ülke için uzman gençler yetiştirilecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üniversiteler, kamu kurumları ve Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarıyla geliştirilen işbirlikleri doğrultusunda hazırlanan Ülke Uzmanı Yetiştirme Akademisi, gençlerin akademik birikimlerini kurumların saha tecrübeleriyle buluşturmayı, farklı alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlamayı ve onları nitelikli istihdama hazırlamayı hedefliyor.

Özellikle lisans eğitiminin ileri aşamasında bulunan, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam eden veya uluslararası alanda kariyer ve istihdam hedefleyen gençlere yönelik hazırlanan programda katılımcılar, akademisyenler, bakanlar, üst düzey kamu yöneticileri ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumların temsilcileriyle bir araya gelecek.

Program kapsamında katılımcılar, uzmanlaşacakları ülkenin siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve stratejik yapısını farklı disiplinler üzerinden inceleyecek.

Ayrıca gençlerin araştırma, analiz, raporlama ve saha okuma yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanacak.

Program kapsamında 24 farklı ülke üzerine uzmanlaşacak gençlerin, eğitim döneminde seçtiği ülkeyi farklı boyutlarıyla takip etmesi, araştırması, analiz etmesi ve raporlaması beklenirken, eğitim sonrasında gerçekleştirilecek staj ve saha çalışmalarıyla bu birikimin uygulamayla desteklenmesi hedefleniyor.

Akademi kapsamında, eğitim ve staj süreçlerini başarıyla tamamlayan gençlerin, uzmanlaştıkları ülkelere gerçekleştirilecek saha programları sayesinde çalıştıkları coğrafyayı yerinde tanımaları ve doğrudan saha tecrübesi kazanmaları planlanıyor.

Akademi, Türkiye Maarif Vakfı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve uluslararası alanda faaliyet gösteren farklı kurumların katkı ve işbirlikleriyle yürütülecek.

Ülke Uzmanı Yetiştirme Akademisi eğitimleri, Türkiye Maarif Vakfı ev sahipliğinde İstanbul'da yüz yüze gerçekleştirilecek. 7 Kasım'da başlayıp Mart 2027 sonuna kadar devam edecek eğitimlerin ardından staj ve uluslararası saha süreçleri gerçekleştirilecek.

Akademiye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilir.