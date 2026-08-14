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Diyarbakır'dan çok kötü haber: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi!

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Diyarbakır'dan çok kötü haber: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir sokak kedisinin ısırması sonucu kuduz testi pozitif çıkan dört yaşındaki çocuk, durumu ağırlaşınca solunum cihazına bağlandı.

#1
Foto - Diyarbakır'dan çok kötü haber: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi!

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı.

#2
Foto - Diyarbakır'dan çok kötü haber: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi!

Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi.

#3
Foto - Diyarbakır'dan çok kötü haber: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi!

Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

#4
Foto - Diyarbakır'dan çok kötü haber: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

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