Kudüs’ü Yahudileştirme projesi

İşgalci İsrail, Doğu Kudüs’ü Yahudileştirmek için yeni biri girişim başlattı... İsrail, 1950 yılında çıkardığı “Gaiplerin mülkleri yasası”na dayanarak, Kasım 1947’ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler “gaip” olarak tanımlayıp, Doğu Kudüs’te tapu tesci projesini başlattı.



Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi “Adalet”, söz konusu yasayla; arazi, ev, banka hesapları dahil olmak üzere tüm gaip mülklerinin İsrail’e devredilmesinin ve devlet tarafından belirlenen bir heyet tarafından yönetilmesinin kabul edildiğini belirtiyor.

Filistinliler endişeli

Filistinliler de İsrail’in, tapu tescil projesi kapsamında arazi ve gayrimenkuller üzerinde hisseleri olan bazı kişileri kent dışında olmaları nedeniyle “gaip” olarak tanımlayıp, mallarına el koymasından ya da mülklerinin kendilerine ait olduğunu gösteren belgelerin olmamasından ve bu bahaneyle mülklerine el konulmasından endişe ediyor.

Ağır vergiler de koydu

Bunlara ek olarak söz konusu projenin uygulanması Doğu Kudüs’te mülkü olanların İsrail’e ağır vergiler ödenmesini öngörüyor. Filistinlilerin Hakları Sivil Koalisyonunun raporuna göre, İsrail Tapu Dairesi; Beyt Hanina, Sur Bahir, Şeyh Cerrah, El-İsaviyye ve Et-Tur’daki bazı bölgeler dahil Doğu Kudüs’teki bazı Filistin mahallelerinde çalışmalara başladığını duyurdu.

Kudüs'e ele geçirme planı

Filistinlilerin Hakları Sivil Koalisyonu Koordinatörü Zekeriya Avde, “Bu mahalle ve bölgelerden başlanılması tesadüf değil. Gaiplerin mülkleri yasası, İsrail’in Filistinli mültecilerin mülkiyetini ve ülkedeki İslami vakıf mülklerini kontrol altına almak için kullandığı temel araç. Elimizdeki veriler, Kudüs’ün dışında yaşayan kişiler adına şehirde kayıtlı geniş alanların bulunduğunu gösteriyor. Doğu Kudüs’ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olma ihtimalini ortadan kaldıracak İsrail’in bu tek taraflı adımı konusunda sessiz kalmamalıyız” dedi.