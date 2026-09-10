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Beşiktaş'tan Vlahovic savunması: Gözler PFDK'da: Adalet ve eşitlik vurgusu...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'tan Vlahovic savunması: Gözler PFDK'da: Adalet ve eşitlik vurgusu...

Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Dusan Vlahovic için savunma hazırladı.

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Foto - Beşiktaş'tan Vlahovic savunması: Gözler PFDK'da: Adalet ve eşitlik vurgusu...

Beşiktaş'ta şu sıralar gündem Vlahovic...Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen başarılı golcü için siyah-beyazlı kulüpte hareketlilik başladı.

#2
Foto - Beşiktaş'tan Vlahovic savunması: Gözler PFDK'da: Adalet ve eşitlik vurgusu...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in savunmasını dün gece PFDK'ya sundu. Gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrildi.

#3
Foto - Beşiktaş'tan Vlahovic savunması: Gözler PFDK'da: Adalet ve eşitlik vurgusu...

Öte yandan Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesini de kabul edilemez olarak nitelendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Vlahovic’in Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında sevk edilmesinin, Türk futbolunun “adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak yönetildiğinin somut göstergesi” olduğunu savundu.

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