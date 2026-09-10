Beşiktaş'tan Vlahovic savunması: Gözler PFDK'da: Adalet ve eşitlik vurgusu...
Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Dusan Vlahovic için savunma hazırladı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Dusan Vlahovic için savunma hazırladı.
Beşiktaş'ta şu sıralar gündem Vlahovic...Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen başarılı golcü için siyah-beyazlı kulüpte hareketlilik başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in savunmasını dün gece PFDK'ya sundu. Gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrildi.
Öte yandan Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesini de kabul edilemez olarak nitelendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Vlahovic’in Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında sevk edilmesinin, Türk futbolunun “adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak yönetildiğinin somut göstergesi” olduğunu savundu.
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