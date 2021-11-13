  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Kudüs turları ne zaman başlayacak? Diyanet Kudüs turları ne zaman nasıl yapılacak?
İSLAM

Kudüs turları ne zaman başlayacak? Diyanet Kudüs turları ne zaman nasıl yapılacak?

Kudüs turları başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Kudüs turlarına yönelik açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Peki, Kudüs turları ne zaman başladı?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:57:00 -
Kudüs turları ne zaman başlayacak? Diyanet Kudüs turları ne zaman nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle Kudüs turları iptal edilmişti. Salgınla yaşanmaya alışılmasıyla pek çok kısıtlama kaldırıldı. Kudüs’e gitmek isteyenler ise turların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Kudüs turları ne zaman başlayacak? Diyanet Kudüs turları ne zaman nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs turlarının başlayacağını açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığının öncülüğünde 2021-2022 döneminde Kudüs turlarına tekrar başlanacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonundaki Kudüs turuna katılmak isteyenlere, yemekli iki ayrı konaklama imkanı sunulacak.

Turlara katılacaklara dini rehberlik hizmeti de sunulacak ayrıca ziyaret yerlerinde personel bulunacak. Kudüs turuna katılacaklara eğitim semineri verilecek. Kudüs'e gitmek isteyen vatandaşlar, ilgili makamlarca alınan Kovid-19 tedbir ve kurallarına uymak zorunda olacak.

Mescidi Aksa ne zaman inşa edildi?
Mescidi Aksa ne zaman inşa edildi?

İSLAM

Mescidi Aksa ne zaman inşa edildi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aktüel

"AFAD Acil" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzer..
İHA projemizi çalmak isterken 800 milyon avroyu batırdılar!
Dünya

İHA projemizi çalmak isterken 800 milyon avroyu batırdılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Türkiye'de yerli ve milli sanayimizi şaha kaldıran İHA'larımız, Batılı ülkeler tarafından ta..
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay