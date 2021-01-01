  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’den ABD’ye gözdağı
Dünya

Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’den ABD’ye gözdağı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna çalışan Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, ABD’ye sert mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:52:00 -
Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’den ABD’ye gözdağı

2020 yılı geride kalırken yeni yılda ABD’ye gözdağı gündeme bomba gibi oturdu. İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek, "Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür." dedi.

Kaani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

Suikastın talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kaani, "Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı." ifadelerini kullandı.

Kaani, ​​​​​​​Süleymani'nin intikamını alacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyorum ki, Kudüs Gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür."

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yine heyecanlı anlara sahne olacak. Geç..
Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın
Gündem

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

Cüneyt Özdemir, gerici laikçilerin özlem duyduğu yılbaşında dansöz oynatma ahlaksızlığını internet üzerinden yaptığı yayında gerçekleştirdi...
ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü
Dünya

ABD konvoyuna peş peşe saldırılar! Trump acil olarak Beyaz Saray'a döndü

Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla önemli bir gelişme ile girdi. ABD'nin Irak'taki iki ayrı askeri konvoyuna eş zamanlı saldırılar düzenl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay