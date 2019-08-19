Kudankulam NGS’nin 3. ünite reaktörünün ana ekipmanı inşaat alanına ulaştı

Hindistan’da bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali’nin 3.ünitesinin reaktörüne ait ana ekipman 7 Ağustos’ta tedarik edildi.

Rosatom’un mühendislik bölümü olan ASE EC A.Ş.’nin Hindistan ProjeleriBaşkan Yardımcısı Andrey Lebedev yaptığı açıklamada, reaktör çukuru kurulumukırmızı hattında yer alan tüm ana ekipmanın tedariğinin yapıldığını belirtti.

Yapılan sevkiyatta, montaja hazır şekilde kor tutucu ekipmanı, reaktör çukurunungömülü parçaları, kuru koruma, silindirik türbin muhafazası/varil için ısı yalıtımı,kiriş çelik kolonu ve reaktör tankı yer alıyor. Bir adet itme kirişi ve nötron akısıizleme odalarında kullanılan aletlerin sevkiyatının ise bir sonraki kargoyla gelmesibekleniyor.

Andrey Lebedev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Projenin kritik ayağı olanreaktör inşasının kesintisiz ve devamlı işletimini sağlayan 4 adet buharjeneratörü, 1 adet basınçlandırıcı, ana soğutma suyu boru kanalı ve 1 adet gazvericinin daha önce sevkiyatının yapıldığı göz önünde bulundurulacak olursa, ASEA.Ş.’nin 3. güç ünitesi emniyet ekipmanları tedariğini neredeyse tamamladığınısöyleyebilirim" dedi.

Kudankulam NGS hakkında

Kudankulam NGS, 20 Kasım 1988 yılında Rusya-Hindistan arasında imzalanmışantlaşma, 21 Haziran 1998 tarihli antlaşma ekleri ve 8 Aralık 2008 tarihindenitibaren geçerli antlaşmalar kapsamında Hindistan’da Tamil Nadu’da inşa ediliyor.Ana müteahhit Atomstroyexport A.Ş., Genel Tasarımcı Atomenergoproekt A.Ş.’dir.Müşteri Hindistan Nükleer Güç Ltd Şirketi’dir (NPCIL). Ekim 2013’de KundakulamNGS’nin 1’inci ünitesi güney güç şebekisine bağlandı. Ağustos 2016’daKundakulam NGS’nin 2’inci ünitesi de şebekeye bağlandı. Kundakulam NGS’nin 3ve 4’üncü ünitelerinin yapımı hala devam ediyor. Ünite 5 ve 6’nın inşasına ilişkinsözleşmeler imzalandı ve hazırlık işlemleri devam ediyor.