Küçüklerin tercihi scooter büyüklerin ise cep telefonu

Ortaokul ve lise öğrencileri ise cep telefonu ile bilgisayar istedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan ‘Karne Hediyesi Satın Alım Alışkanlıkları’ araştırmasında velilerin yüzde 83’ü çocukları için alacakları hediyenin yaşına uygun olmasına dikkat ettiğini belirtti.

Talepler göz ardı edilmiyor

Velilerin yüzde 82’si hediye seçiminde çocuklarının kişisel gelişimini göz önünde bulundurarak hareket ettiğini dile getirdi. Hediye seçiminde çocuklarının taleplerini göz ardı etmediklerini söyleyen veliler, ihtiyaçları doğrultusunda ve uzun süreli kullanabilecekleri ürünleri satın aldıklarının altını çizdi. Alacakları hediyenin çocuklar ve gençler arasında popüler bir ürün olmasına dikkat eden velilerin oranı ise yüzde 48. Avansas’ın ‘Karne Hediyesi Satın Alım Alışkanlıkları’ araştırmasına katılan velilerin yüzde 73’ü armağan için e-ticaret sitelerini kullandıklarını aktardı. Ürünün materyaline göre en az 3 ayrı siteyi incelediklerini anlattı.

Veriler çarpıcı

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 85’i son haftalarda TV, gazete, radyo, dergi ve sosyal medyada karne hediyelerine yönelik reklamlarla karşılaştıklarını açıkladı. Bu reklamların satın alma kararını artırdığına işaret eden ailelerin oranı yüzde 46 oldu. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 55’ince son bir yılda çocuklarına karne hediyesi aldığını paylaşılırken, ebeveynlerin çocuklarına hediye almak için ortalama bin 200 TL harcama gerçekleştirdiği bildirildi. Son bir yılda karne ve mezuniyet için velilerin en çok satın aldığı hediyeler ise oyuncak, kıyafet, ayakkabı, cep telefonu, bisiklet olarak sıralandı.