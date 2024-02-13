Küçükçekmece’deki saldırıda sıcak gelişme
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı.
6 şüpheli daha gözaltına alındı
Operasyonlarını genişleten emniyet güçleri, 6 şüpheliyi gözaltına alındı.