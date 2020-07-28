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Aktüel

Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:28:59 -
Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de Arkın G'nin öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'da Tevfik Bey Mahallesi'nde Arkın G'nin (32) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Aykut G. (33), suç aleti tabancayla Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Aykut G'nin, öldürülen Arkın G'nin kız kardeşi S.G. ile imam nikahıyla yaşadığı, S.G'nin şiddet nedeniyle kadın sığınma evine gittiği, şüphelinin de bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tuttuğu ve aralarında oluşan husumetin devamında olayın meydana geldiği belirtildi.

Aykut G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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