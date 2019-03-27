Küçükçekmece'deki ağır koku endişeye neden oldu
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ağır koku üzerine AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, sağlığı tehdit edici bulgulara rastlanılmadı.27 Mart 2019 Çarşamba 12:36
Alınan bilgiye göre Halkalı Basın Ekspres Yolu, Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir giyim firmasının yakınındaki Ayamama deresinden ve rögarlardan çevreye ağır bir koku yayıldı.
Güvenlik görevlilerince durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, AFAD ve İSKİ ekipleri sevk edildi.
Fabrika atıkları gündemde
Olay yerine gelen polis ekiplerince, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan AFAD ekiplerinin incelemeleri sonucunda, sağlığı tehdit eden bulgulara rastlanılmadı.
Kokunun, fabrika atıklarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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