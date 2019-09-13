0553 313 94 23

Küçükçekmece’de öğrencilere kırtasiye desteği

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye desteği verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:31
Küçükçekmece’de öğrencilere kırtasiye desteği

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye desteği verildi.


Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. İçi kırtasiye malzemesi dolu okul çantalarını alan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Küçükçekmeceli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz” diye konuştu.



Defterden cetvele her türlü malzeme var


Küçükçekmece Belediyesinin hediye ettiği okul çantasında defterden cetvele, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme bulunuyor. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi sayesinde okul çantalarına ve eğitim malzemelerine kavuşan yoksul ailelerin çocukları büyük sevinç yaşarken, Küçükçekmece Belediyesine ve Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür etti.



“Hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz”


Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cumhur Er ise “Müracaatlarımız hala devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar devam edecek. Mümkün olduğu kadar hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olan herkese okul çantası ve kırtasiye yardımı veriyoruz” dedi. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde son 6 ayda 40 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa, giyecek, eşya, sıcak yemek, evde bakım gibi pek çok hizmet verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatbikat gerçeğini aratmadı
    1. Tatbikat gerçeğini aratmadı
    2. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
    3. 23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci..
    4. Ordu kendi elektriğini üretecek
    5. Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis..
    6. Büyükşehir’den Manavgat kırsalına..
    7. 'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları..
    8. "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, barış..
    9. Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için..
    10. Başkan Ensari’den yapımı devam eden..
    11. Sokak ortasında bıçaklandı
    12. Döviz kurları
    13. Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör..
    14. Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı
    15. Bolu’da, adliye lojmanlarından..
    16. Yetim Vakfı çocuk istismarına karşı..
    17. Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan..
    18. 5 bin personel alımı için başvurular..
    19. Küçük Emir kulağının açılması için..
    20. Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
    21. İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek
    22. Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor
    23. Londra'ya Bayraktar İHA damgası!..
    24. "İran ve İsrail yeniden müttefik olacak"
    25. Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    26. Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan..
    27. Google Earth 22 yıllık kayıp davasını..
    28. Mandalina bahçeleri eski günlerine..
    29. Restoran önündeki cinayetin davası..
    30. Seçer, Tarsus’ta ’Aşure Lokması’..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...