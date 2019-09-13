Küçükçekmece’de öğrencilere kırtasiye desteği

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye desteği verildi.

Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. İçi kırtasiye malzemesi dolu okul çantalarını alan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Küçükçekmeceli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz” diye konuştu.

Defterden cetvele her türlü malzeme var

Küçükçekmece Belediyesinin hediye ettiği okul çantasında defterden cetvele, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme bulunuyor. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi sayesinde okul çantalarına ve eğitim malzemelerine kavuşan yoksul ailelerin çocukları büyük sevinç yaşarken, Küçükçekmece Belediyesine ve Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür etti.

“Hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz”

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cumhur Er ise “Müracaatlarımız hala devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar devam edecek. Mümkün olduğu kadar hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olan herkese okul çantası ve kırtasiye yardımı veriyoruz” dedi. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde son 6 ayda 40 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa, giyecek, eşya, sıcak yemek, evde bakım gibi pek çok hizmet verildi.