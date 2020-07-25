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Aktüel

Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:02:12 -
Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs sürücüsü, aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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