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Yerel Küçükçekmece'de kule vinç kırıldı; operatör şans eseri kurtuldu
Yerel

Küçükçekmece'de kule vinç kırıldı; operatör şans eseri kurtuldu

Yeniakit Publisher
2023-11-04 12:37:00 -
Küçükçekmece'de kule vinç kırıldı; operatör şans eseri kurtuldu

KÜÇÜKÇEKMECE'de yapımı süren eğlence merkezinin inşaatında iki gün önce kurulan 70 metre yüksekliğindeki kule vinç kırıldı. Vinci kullanan operatör şans eseri yara almadan kurtuldu.

Halkalı'daki Atakent Mahallesi'nde 264 bin metrekarelik alan üzerinde eğlence merkezi ve göletli şehir parkı inşaatına, kullanılmak üzere 3 gün önce 70 metre yüksekliğinde kule vinç kuruldu. Çalışmalar devam ederken dün akşam saatlerinde demirlerin taşındığı sırada kule vinç birden taşıyıcı bölümden kırıldı. Vinci kullanan operatör şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kırılan bölüm ve kule vinç üzerinde denge sağlayan dev taş parçasının tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak, inşaat çalışmaları geçici olarak durduruldu. Kule vincin kırılma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.,

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