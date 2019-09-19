Küçükçekmece'de korkutan yangın İstanbul, Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.

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