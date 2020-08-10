  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Küçükçekmece'de kız arkadaşını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:40:29 -
Küçükçekmece'de kız arkadaşını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de Türkmenistan uyruklu kız arkadaşını silahla tehdit ederek rehin alan ve polisin ikna çabaları sonucu teslim olan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ağustos'ta Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bir kişinin silahla kız arkadaşını rehin aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Müzakereci polisler, Türkmenistan uyruklu Gulayym H'yi (36) rehin alan şüphelinin elindeki tabancayla kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine ikna çalışmalarına başladı.

Şüpheli Mehmet E.B.'nin (50) teslim olmaya ikna edilmeye çalışırken silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucu polise teslim olan şüpheli, elindeki tabanca ve 24 fişeği de polise verdi.

Gözaltına alınan Mehmet E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Sağlık Tesisi Açılışı'nda konuştu. Erdoğan maske takmayanlara karşı ise uyarılarda bulundu.
CHP karıştı! Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler
Gündem

CHP karıştı! Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultay’ında Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sert sözlerle yüklendi. Ku..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı