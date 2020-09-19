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Aktüel Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın
Aktüel

Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:53:53 -
Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir ilaç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Bahariye Caddesi'ndeki beş katlı bir ilaç fabrikasında kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan işçilerin bir bölümü kendi imkanları ile dışarı çıkarken, içeride mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken binada oluşan yoğun duman da tahliye edildi.

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