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Aktüel

Küçükçekmece'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:49:13 -
Küçükçekmece'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Göl Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı, alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Durumu fark eden bina sakinleri, binayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çevrede toplanan kalabalığın, Kovid-19 nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymadığı, telefonlarıyla çekim yaptığı görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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