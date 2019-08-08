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Küçükçekmece’de hijyenik ve güvenli kesim için önlemler alındı

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramları’nda karşılaşılan olumsuzmanzaraların bu yıl yaşanmaması için ilçede bir dizi önlem aldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
Küçükçekmece’de hijyenik ve güvenli kesim için önlemler alındı

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramları’nda karşılaşılan olumsuzmanzaraların bu yıl yaşanmaması için ilçede bir dizi önlem aldı.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Küçükçekmece Belediyesi, yaşana bilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri artırdı. Ekipler, ilçede bayram boyunca yoğun mesai yapacak. Hijyenik ve modern satış kesim yerlerinden biri olarak dikkat çeken Küçükçekmece Kurban Satış Alanı’nda da kurbanlıklar yerini aldı. Küçükçekmece Müftülüğü bünyesinde kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izin verilen alan, 15 dönüm üzerine 2 hat olarak kurulan Halkalı Caddesi üzerinde yer alıyor. Alanda büyükbaş ve küçükbaş yerini aldı. Tamamı betondan oluşan tesis, tertip ve düzeninin yanı sıra kadın çobanlarıyla da dikkat çekiyor.


Kurban Bayramı öncesi çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemleri alan belediye, kurban satış alanı ve kesim yerlerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına bayram öncesi, süresi ve sonrasında da aralıksız devam edecek. Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kurban satış ve kesim yerleri için bayram boyunca en az 4 araçla atıklar, iç organlar, alınıp atık merkezine götürülecek. İlçedeki kurban satış alanı ve kesim yerlerine 20 bin adet poşet dağıtımı gerçekleştirecek. Arefe ve bayramın 1. günü de sahada kaçak hayvan yakalama ekibi görev yapacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan kurban satış yerinde ambulans hazır bulunacak.



120 profesyonel kasap görev yapacak


Küçükçekmece Kurban Satış alanı, tamamı betondan oluşan çamur faktörünün uzak olduğu alanda kuruldu. Modern tesiste hayvanlarda havadar ve yüksek çadırlarda satışa sunuldu. Alana yaklaşık 2 bin 600 büyükbaş ve bin 400 adet küçükbaş hayvan giriş yaptı. Günlük bin adet büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip alanda, bayram boyunca profesyonel 120 kasap görev yapacak.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ilçede yoğun tedbirler alındığına dikkat çekerek, “Milli ve manevi değerleri coşkuyla yaşadığımız, huzur, barış, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bayramlarda sofralarımız, gönüllerimiz bir olsun istiyoruz. İlçemizde Küçükçekmece Müftülüğü bünyesinde kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izin verilen bir kurban satış alanı var. Kurban Bayramlarında görmeye alışık olduğumuz hoş olmayan manzaraları biliyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızı yaptık. Bayram boyunca ekiplerimiz, hijyen ve güvenlik anlamında yoğun mesai yapacaklar. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden şüphem yok. Küçükçekmecelilerin, İstanbulluların ve tüm Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


Kadın çobanlardan biri de 53 yaşındaki Hasiye Güler, Ardahan’dan getirdiği büyükbaş hayvanlarını satışa çıkaran Güler’i görenler şaşırıp kalıyor. ‘Kadınların yapamayacağı bir iş yok’ diyerek, işini sevgiyle yaptığını belirten Güler, kurban satış alanının tertip ve düzeninden son derece memnun. Önceki yıllarda çamur içinde kalıp zorlandıklarını ifade eden Güler, “Bu alanda her şey düşünülmüş. 20-25 yıldır bu işi yapıyorum. Beton zemin işimizi kolaylaştırıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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