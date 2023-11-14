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Yerel Küçükçekmece’de fırtına iş yerinin kapsını yerinden söktü
Yerel

Küçükçekmece’de fırtına iş yerinin kapsını yerinden söktü

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:43:00 -

Küçükçekmece’de fırtına bir iş yerinin kapısını yerinden söküp çalışanı yere savurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, Cumartesi günü Küçükçekmece ilçesi Halkalı Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde yaşandı. Fırtına ve sağanak yağmur servis çalışanına zor anlar yaşattı. Servis çalışanı açık olan iş yerinin kapısını kapatmak istediği sırada şiddetli rüzgar, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı. Fırtınanın etkisiyle adam savrularak duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralının vücudunda ezikler olduğu öğrenildi. Fırtınan kapıyı yerinden sökmesi güvenlik kamerasına yansırken, geride bıraktığı hasar cep telefonu ile görüntülendi.

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