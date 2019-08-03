Küçükçekmece'de feci kaza: 3 yaralı Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Sefaköy Yanyol Anadolu Yakası istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile aynı yöne giden Çetin A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi,sağlıkekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan trafik ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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