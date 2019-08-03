Küçükçekmece'de feci kaza: 3 yaralı
Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
Sefaköy Yanyol Anadolu Yakası istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile aynı yöne giden Çetin A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi,sağlıkekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan trafik ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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