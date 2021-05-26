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Yaşam Küçükçekmece'de dehşet anları! Yoldan geçenleri rastgele bıçakladı
Yaşam

Küçükçekmece'de dehşet anları! Yoldan geçenleri rastgele bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri rastgele bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken saldırıya uğrayan şahısların şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 00:52:00 - 2021-05-26 00:55:20

Küçükçekmece’de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiyi de yumrukladı. Bıçaklama anı kameraya yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yoldan geçenleri bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayetçi oldular

Yaralılar, tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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