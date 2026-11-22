Küçükçekmece'de can pazarı! Ambulans ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü!
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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrularak park halindeki başka bir araca çarpan otomobildeki 3 kişi ile ambulans şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULUP PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Kaza, Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 26 AOV 658 plakalı otomobil ile 34 PGN 689 plakalı ambulans sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir başka araca çarparak durabildi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi ile ambulansın şoförü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından sokakta trafik akışı yeniden sağlandı.