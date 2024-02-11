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Gündem Küçükçekmece'de AK Partili adaya saldırıda yeni görüntüler
Gündem

Küçükçekmece'de AK Partili adaya saldırıda yeni görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-02-11 12:47:00 -

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilişkin yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Dün 16.30 sularında Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti esnasında uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralanmıştı.

Olayda yaralanan E.G.D. adlı kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karışmıştı.

 

Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.

 

"BİR ANDA SİLAH SESLERİ DUYDUK"

Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

 

Yıldız olay nedeniyle apartmandakilerin büyük korku yaşadığını söyledi.

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