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Aktüel

Küçükçekmece’de 1 ton 350 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Küçükçekmece’de kaçak nargile tütünü üretimi gerçekleştirilen bir imalathaneye gerçekleştirilen baskında, 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:01:25 -
Küçükçekmece’de 1 ton 350 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Küçükçekmece’de kaçak nargile tütünü üretimi gerçekleştirilen bir imalathaneye gerçekleştirilen baskında, 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’deki bir adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 400 adet; adeti 1 kg nargile tütünü, 900 kilogram paketlenmeye hazır leğenler içerisinde açık halde nargile tütünü, 50 kilogram açık işlenmemiş halde (aroma katılmamış) nargile tütünü olmak üzere toplamda bir ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bunun yanı sıra 200 adet nargile tütünü etiketi, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektronik paketleme makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesi ve nargile tütünü yapımında kullanılan bazı malzemeler de polis ekiplerince ele geçirildi.


Polis ekiplerinin baskınında yakalanan 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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