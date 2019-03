Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Küçükçekmece 2019 yerel seçim sonuçları

Küçükçekmece seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Küçükçekmece ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Küçükçekmece seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Küçükçekmece son durum ne? AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz ile CHP’nin Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi arasında geçmesi beklenen Küçükçekmece yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Küçükçekmece oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? YSK Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Küçükçekmece belediye başkan adayları 2019

AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Cumhur İttifakı)

CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi (Millet İttifakı)

SP Küçükçekmece belediye başkan adayı Mustafa Kurdaş

Vatan Partisi Küçükçekmece belediye başkan adayı Selçuk Tut

Küçükçekmece belediyesini kim kazandı?

31 Mart yerel seçim sonuçları. İstanbul Küçükçekmece'de seçmenler Küçükçekmece yerel seçim sonuçlarına göre Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Küçükçekmece seçim sonuçlarını takip edebileceksiniz.

AK Parti Küçükçekmece belediye meclis üyesi adayları

1 GÖKSELGÜMÜŞDAĞ

2 SIDDIKÖZGENÇ

3 ÖZLEMEROL

4 SEDATDEMİRTAŞ

5 SUATTAŞTAN

6 MEHMET BESİM MÜFTÜOĞLU

7 RECEPŞENCAN

8 FİLİZAKTAŞ

9 BERANYETİŞİR

10 MUSTAFAIŞIK

11 HAMZAGÖNENÇ

12 EROLDEMİR

13 SIRRICAFEROĞLU

14 AYŞEDEMİR

15 SÜLEYMANALBAYRAK

16 MAHMUTYILMAZ

17 MEHMET SABRİDAĞ

18 FAHRETTİNPOSTACI

19 MEHMETKAPLAN

20 ZAFERSERBEST

21MURATGÜLGÖNÜL

22CELAL DOĞAN

23YUSUF AHMETDİKİCİ

24TUĞÇENUR EKİNCİ FURTANA

25MEHMETPAMUK

26KADERÇAKAN

27GÜLŞAH DERYABAYRAKTAR

28MEHMETÖĞCÜ

29SÜPHİPOLAT

30HANİFİARDAHAN

31MURATDEMİRCAN

32NİLGÜNALTINBAŞAK

33ŞENERAYDEMİR

34GÖZDEGÜDER

35ÖZCANKESKİN

36KEMALKARATAŞ

37KADİRÖNCÜ

38SAVAŞKÜÇÜKÇITAK

39ÖMERDURMAZ

40FUAT PAŞATUNCAY

YEDEK ÜYELİK

SOYADI

1ÖMERŞAHİN

2MUHAMMEDARKAN

3CEYDAÖZÇELİK

4HASANDAĞ

5BİLALTUT

6NURİYEGÜMÜŞ

7FUNDAEROĞLU ŞAHİN

8EBRUÇETİN

9YUNUSDURMUŞ

10GÜLLÜHANKARAKAYA

11VEDATKUTUCU

12YASEMİNFİDAN

13ABDÜLMÜTALİPÖZDEMİR

14MEMETGÖKSU

15METİNTARAR

16SEVİLÇALIŞKAN

17İLHANSARP

18SİNANTEKİNER

19EMİNEKÖKSAL

20MESUTÇELİK

21İRFANDÜZDAĞ

22MELEKİNCE

23SİNANALTIPARMAK

24MELİKETAŞKESENLİOĞLU

25HURİYEYAĞMURLU

26HÜSEYİNBUYRUK

27GÜNSELİŞAHİN

28HAKANDEMİR

29SALİMERTÜRK

30 EBRUGÖKDEMİR

31 HİKMETONAT

32 MAHMUTDAYAN

33 FATİHDENİZ

34 ERENKESKİN

35 KERİMYAZICI

36 ENGİNPAMUKÇU

37 KENANÜNAL

38 MUSTAFADURMUŞ

39 ADEMBAŞ

40 ERKANMADEN

41 HAMDİKAYRA

42 ERDALYILMAZ

43 NURAYYAZICI

44 MUSTAFAOSLUN

45 GÖKHANAKTAŞ

KONTENJAN

1 İDRİSGÜNEY

2 DELİLKURT

3 BARIŞSERT

4 MUSTAFAKARAKAŞ

5 SEYMANGENÇTÜRK

CHP Küçükçekmece belediye meclis üyeleri

1. Gökhan Gümüşdağ

2. Ekrem Kaya

3. Ali Kıdık

4. Ali Delen

5. Mustafa Baysan

6. Emre Alageyik

7. Ayşe Akpınar

8. Fatma Gönül Kotabaş

9. Gökhan Aygün

10. Mustafa Bilgili

11. Arife Hatunoğlu

12. Turhan Dinç

13. Sami Kaya

14. Bahadır Gönenç

15. Osman Patoğlu

16. Nurettin Acar

17. Şahin Çengel

18. Yasin Ulusu

19. Hafız Şirazi Kaba

20. Ömer Elmas

21. Ahmet Hayruşlar

22. Naif Fırat

23. Yüksel Mercan

24. Ali İhsan Şahin

Temel Karadeniz, AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Temel Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Temel Karadeniz hakkında merak edilenler...

Temel Karadeniz 13 Temmuz 1967 yılında İstanbul'un Esenler ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sivas Gürünlü olan Temel Karadeniz, babası Mehmet ve annesi Gülbahar Karadeniz'in beş kız evladının ardından ilk erkek evlat olarak dünyaya geldi. Beş ablası ve kendisinden sonra doğan bir erkek kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailenin mutluluğunu, bir arada yaşamanın güzelliklerini tattı, paylaşmanın erdemiyle şekillenen bir çocukluk geçirdi. Temel Karadeniz ilköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu'nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu'nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde devam etti. Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda devraldığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)