Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Küçükçekmece 2019 yerel seçim sonuçları
Küçükçekmece seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Küçükçekmece ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Küçükçekmece seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Küçükçekmece son durum ne? AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz ile CHP’nin Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi arasında geçmesi beklenen Küçükçekmece yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Küçükçekmece oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Küçükçekmece belediyesini kim kazandı?YSK Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.31 Mart 2019 Pazar 09:51
Küçükçekmece seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Küçükçekmece ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Küçükçekmece seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Küçükçekmece son durum ne? AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz ile CHP’nin Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi arasında geçmesi beklenen Küçükçekmece yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Küçükçekmece oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? YSK Küçükçekmece yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.
Küçükçekmece seçim sonuçları son dakika. İstanbul Küçükçekmece 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Küçükçekmece 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Küçükçekmece seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Küçükçekmece hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? Küçükçekmece seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Küçükçekmece 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Küçükçekmece yerel seçim sonuçlarında son durum nedir?
KÜÇÜKÇEKMECE YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZTürkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Küçükçekmece yerel seçim sonuçları, Küçükçekmece 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Küçükçekmece partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Küçükçekmece belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Küçükçekmece’de 24 Haziran 2018 seçimlerinde 541,033 seçmen oy kullanırken, Küçükçekmece’de seçimlere katılım Oranı ise % 87.75 olmuştu.
Küçükçekmece belediye başkan adayları 2019
AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Cumhur İttifakı)
CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi (Millet İttifakı)
SP Küçükçekmece belediye başkan adayı Mustafa Kurdaş
Vatan Partisi Küçükçekmece belediye başkan adayı Selçuk Tut
Küçükçekmece belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Küçükçekmece’de seçmenler Küçükçekmece yerel seçim sonuçlarına göre Küçükçekmece belediyesini kim kazandı? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Küçükçekmece seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Küçükçekmece seçim sonuçları, Küçükçekmece’de yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
AK Parti Küçükçekmece belediye meclis üyesi adayları
1 GÖKSELGÜMÜŞDAĞ
2 SIDDIKÖZGENÇ
3 ÖZLEMEROL
4 SEDATDEMİRTAŞ
5 SUATTAŞTAN
6 MEHMET BESİM MÜFTÜOĞLU
7 RECEPŞENCAN
8 FİLİZAKTAŞ
9 BERANYETİŞİR
10 MUSTAFAIŞIK
11 HAMZAGÖNENÇ
12 EROLDEMİR
13 SIRRICAFEROĞLU
14 AYŞEDEMİR
15 SÜLEYMANALBAYRAK
16 MAHMUTYILMAZ
17 MEHMET SABRİDAĞ
18 FAHRETTİNPOSTACI
19 MEHMETKAPLAN
20 ZAFERSERBEST
21MURATGÜLGÖNÜL
22CELAL DOĞAN
23YUSUF AHMETDİKİCİ
24TUĞÇENUR EKİNCİ FURTANA
25MEHMETPAMUK
26KADERÇAKAN
27GÜLŞAH DERYABAYRAKTAR
28MEHMETÖĞCÜ
29SÜPHİPOLAT
30HANİFİARDAHAN
31MURATDEMİRCAN
32NİLGÜNALTINBAŞAK
33ŞENERAYDEMİR
34GÖZDEGÜDER
35ÖZCANKESKİN
36KEMALKARATAŞ
37KADİRÖNCÜ
38SAVAŞKÜÇÜKÇITAK
39ÖMERDURMAZ
40FUAT PAŞATUNCAY
YEDEK ÜYELİK
SOYADI
1ÖMERŞAHİN
2MUHAMMEDARKAN
3CEYDAÖZÇELİK
4HASANDAĞ
5BİLALTUT
6NURİYEGÜMÜŞ
7FUNDAEROĞLU ŞAHİN
8EBRUÇETİN
9YUNUSDURMUŞ
10GÜLLÜHANKARAKAYA
11VEDATKUTUCU
12YASEMİNFİDAN
13ABDÜLMÜTALİPÖZDEMİR
14MEMETGÖKSU
15METİNTARAR
16SEVİLÇALIŞKAN
17İLHANSARP
18SİNANTEKİNER
19EMİNEKÖKSAL
20MESUTÇELİK
21İRFANDÜZDAĞ
22MELEKİNCE
23SİNANALTIPARMAK
24MELİKETAŞKESENLİOĞLU
25HURİYEYAĞMURLU
26HÜSEYİNBUYRUK
27GÜNSELİŞAHİN
28HAKANDEMİR
29SALİMERTÜRK
30 EBRUGÖKDEMİR
31 HİKMETONAT
32 MAHMUTDAYAN
33 FATİHDENİZ
34 ERENKESKİN
35 KERİMYAZICI
36 ENGİNPAMUKÇU
37 KENANÜNAL
38 MUSTAFADURMUŞ
39 ADEMBAŞ
40 ERKANMADEN
41 HAMDİKAYRA
42 ERDALYILMAZ
43 NURAYYAZICI
44 MUSTAFAOSLUN
45 GÖKHANAKTAŞ
KONTENJAN
1 İDRİSGÜNEY
2 DELİLKURT
3 BARIŞSERT
4 MUSTAFAKARAKAŞ
5 SEYMANGENÇTÜRK
CHP Küçükçekmece belediye meclis üyeleri
1. Gökhan Gümüşdağ
2. Ekrem Kaya
3. Ali Kıdık
4. Ali Delen
5. Mustafa Baysan
6. Emre Alageyik
7. Ayşe Akpınar
8. Fatma Gönül Kotabaş
9. Gökhan Aygün
10. Mustafa Bilgili
11. Arife Hatunoğlu
12. Turhan Dinç
13. Sami Kaya
14. Bahadır Gönenç
15. Osman Patoğlu
16. Nurettin Acar
17. Şahin Çengel
18. Yasin Ulusu
19. Hafız Şirazi Kaba
20. Ömer Elmas
21. Ahmet Hayruşlar
22. Naif Fırat
23. Yüksel Mercan
24. Ali İhsan Şahin
Temel Karadeniz kimdir?
Temel Karadeniz, AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Temel Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Temel Karadeniz hakkında merak edilenler...
Temel Karadeniz 13 Temmuz 1967 yılında İstanbul'un Esenler ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sivas Gürünlü olan Temel Karadeniz, babası Mehmet ve annesi Gülbahar Karadeniz'in beş kız evladının ardından ilk erkek evlat olarak dünyaya geldi. Beş ablası ve kendisinden sonra doğan bir erkek kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailenin mutluluğunu, bir arada yaşamanın güzelliklerini tattı, paylaşmanın erdemiyle şekillenen bir çocukluk geçirdi. Temel Karadeniz ilköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu'nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu'nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde devam etti. Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda devraldığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.
İstanbul belediyeleri hangi partilerde
- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)
- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)
- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)
- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)
- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)
- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)
- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)
- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)
- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)
- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)
- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)
- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)
- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)
- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)
- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)
- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)
- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)
- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)
- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)
- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)
- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)
- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)
- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)
- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)
- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)
- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)
- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)
- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)
- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)
- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)
- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)
- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)
- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)
- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)
- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)
- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)
- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)
- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)
- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)
YORUM YAZ