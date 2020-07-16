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Eğitim

Küçükçekmece Lise taban puanları 2020! Küçükçekmece LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS sonuçlarının ardından Küçükçekmece Lise taban puanları merak ediliyor. Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oldu. MEB e okul üzerinden 2020 LGS taban puanlarına ulaşılabilmekte. Küçükçekmece Fen Lisesi, Küçükçekmece Anadolu Lisesi, Küçükçekmece İmam Hatip Lisesi, Küçükçekmece Mesleki ve Teknik Lisesi, Küçükçekmece Spor Lisesi taban puanları açıklandı mı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:11:00 - 2020-07-16 15:12:19
Küçükçekmece Lise taban puanları 2020! Küçükçekmece LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Küçükçekmece lise puanları. 2020 LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise adayları lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte Küçükçekmece lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları MEB-e okul puan türü.

 

MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız

Lise taban puanları boş kontenjanları için tıklayınız

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020
İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

Eğitim

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

 

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