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Küçükçekmece Gölü’nde şenlikler başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Küçükçekmece Göl Şenliği yarın başlıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:41
Küçükçekmece Gölü’nde şenlikler başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Küçükçekmece Göl Şenliği yarın başlıyor. Şenlikler 15 Eylül’e kadar devam edecek.


Küçükçekmece Gölü kenarında 31 Ağustos Cumartesi günü rock müziği sanatçısı Kahraman Deniz konseriyle başlayacak olan Küçükçekmece Göl Şenliği’ne katılmak isteyen vatandaşlar için ring seferler düzenlenecek. Etkinlik alanına ulaşım için Marmaray’ın Mustafa Kemal Paşa durağında inerek yürünebilirken, metrobüs Sefaköy durağından da belediye ring servisleri kullanılabilecek.


Şenlikte Ezginin Günlüğü, Murat Balkan, Hazal&Ali Güven, Nurettin Rençber&Muhammet Ali Evci, Volkan Yılmazer, İlyas Yalçıntaş, Niyazi Koyuncu gibi isimler vatandaşlar ile buluşacak. Şenlikte Hakan Dedeler & Erdal Yapıcı, Kahraman Deniz, Derya Uluğ, Oda Orkestrası, Türk Müziği Orkestrası ve Trakya Yöresi Halk Oyunları, Van Yöresi Halk Oyunları ile sıra gecesi ekibi, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü dans gösterisi, Kuaförler Odası saç kesimi ekibi, DJ performansı RNB de sahne alacak. Şenlikte “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konulu özel repertuvardan oluşan konser sonrasında Kurtuluş Savaşı Belgesi gösterimi ve hemen akabinde efelerin zeybek gösterisi ile gece devam edecek.


31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Küçükçekmece Göl Şenliği’nde stand-up, karaoke, dans gösterilerinin yanı sıra interaktif oyunlar, müzik dinletileri, minikler için çizgi film gösterisi, canlı animasyon, çocuk oyunları ve hediyeli yarışmalar düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:41
  1. konser
  2. sanat

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