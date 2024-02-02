Küçükçekmece de STK’lardan Aziz Yeniay’a tam destek

Küçükçekmece'de AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'in da katılımıyla bir progra düzenlendi. Etkinliğe birçok STK ve kanaat önderleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Sami Şahin “Yeniden İstanbul Yeniden Küçükçekmece için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Ak Parti Küçükçekmece Aday Adaylarından Yeniay’a Destek

Programda konuşan Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı olan Metin Hayman : “Biz aday adayı olduk. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu göreve Aziz Yeniay Başkanımızı tensip buyurdular. Bize düşen birlik ve beraberlik içinde artık Aziz Başkanımıza destek olmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye yüzyılı yılı için çalışın

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Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay :Vizyonumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize şöyle ifade ettiler : “Türkiye yüzyılı yılı için çalışın”.

Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın emri ile Türkiye yüzyılında İstanbul yüzyılı ve Küçükçekmece yüzyılı diyeceğiz. İstanbul Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum ve komşu belediyelerimiz ile beraber birçok proje yapacağız. Bu bir demokrasi bayramıdır. Bu bir şenliktir. Biz yapacaklarımızı belirleyeceğiz. “Konu vatansa gerisi teferruattır.” diyen bir milletin evladıyız. Aday Adayı Sayın Metin Hayman kardeşime bu birlik ve beraberlik gayreti için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çağdaş belediyecilik anlayışı getireceğiz.

Artık ne Türkiye 2014 Türkiye’ si ne dünya 2014 dünyası . Artık bu çağ ; Bilgi , teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve kodlama çağı. Çağın gereklerine uygun bir medeniyet çağı inşa edeceğiz. Çağın gerekleri ile uyumlu bir belediyecilik yapacağız. Artık belediyecilik yol yapmak , kaldırım yapmak değildir. Artık günümüz teknoloji ve imkanları ile yeni yüzyıla yakışır bir belediyecilik getireceğiz. Sistem kurularak sorunlar çözülür ve yöneticilikle yeni bir vizyon ortaya koyulur. Bizler bilim, inovasyon, yapay zeka ve robotik kodlama merkezi yapacağız. Sanayi Bakanımız Fatih Kacır ile konuştum . Küçükçekmece de İlk bilim müzesi ve ARGE merkezini yapacağız. Bilim müzesi ve ARGE merkezi ile kodlama ,yazılım ve yapay zekayı çocuklarımıza öğreteceğiz.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: Gençlerimize İcat Çıkar diyeceğiz

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay söyle konuştu :

Eskiden yeni bir fikir ortaya koyunca “icat çıkarma” denilirdi. Biz bu anlayışı değiştiriyoruz ve gençlerimize çocuklarımıza diyoruz ki ; İcat çıkarın. Hem de siz icat çıkarmanız için biz size imkân vereceğiz. Bilim Müzesi ve ARGE projemiz ile gençlerimiz ve çocuklarımız düşüncelerini somut projelere dönüştürme imkanı bulacak. Onlara icat çıkarma imkânı vermiş olacağız” Dedi.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay : Depremi tehdit olmaktan çıkaracağız

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay : Biz kadere iman ediyoruz fakat Allah bize akıl nimeti vermiş. Bizler akıl ve bilimle teknik çalışmalar yaparak depreme karşı gerekli önlemleri almak zorundayız. Deprem olsa %70 bina ayakta kalmaz. Japonların kaderi olmayan deprem bizim neden kaderimiz olsun. Biz kaderimize akılla ve bilimle önlem alacağız. Yaklaşık olarak 10 gün içinde bu göreve geldik. Bu konuda raporları ve analizleri masaya yatırarak projeler hazırladık. Bu planlama ve projelerle 300-500 yıllık imar, inşa ve ihya programı yapacağız.Depremi tehdit olmaktan çıkaracağız.

ABD VE Almanya sistem kurarak ilerledi. Bu nedenle önce sistem diyoruz. Sitemle gündelik problemlerin üstesinden geleceğiz. Biz projelerimizi yaparken projeleri sadece konuşmuyoruz. Projeleri bakanlıklara onaylatarak icra ediyoruz. Şuan bir çok kavşak bizim daha önceden onayını aldığımız ve yaptırdığımız kavşaklardır. Biz bir medeniyet inşa etmek zorundayız. Bu inşa ile torunlarımıza bırakacağımız miras bırakmalıyız.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay : Makamlar Milletin hakkını aldığı yerdir.

Başkan Adayı Aziz Yeniay: Bu makamlar ulufe ve lütüf dağıtan yerler değildir. Makamlar milletin hakkını aldığı yerlerdir. Burası halkın malıdır. Halk hakkını alır. Biz ise bu hakkı adil bir şekilde dağıtmakla mükellefiz. İnsanlarımızın din, dil, ırk ve cinsiyetleri gözetmeksizin hakları teslim edilmedir. Devlet herkesin hakkıdır. Mustafa Kemal Atatürk ‘ün dediği gibi: Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay : Çağdaş bir ekiple geliyoruz

Başkan Adayı Aziz Yeniay :Biz aydın yarınlara en doğru ekiple çalışma yapmak zorundayız. Yeni bir ekip ve yönetim anlayışı ile ilçemizi geleceğe hazırlamalıyız. Çocuklarımızı Hz. Ali (RA) buyurduğu gibi: “Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz.” Bizlerde bu çocuklarımızı yetiştirecek vizyona sahip çağdaş bir ekiple göreve geliyoruz. Bize olan teveccüh ve büyük desteğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.