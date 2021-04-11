Küçükçekmece Belediyesi muhtelif park yapım ve revizyon işilerini ihale edecek
Küçükçekmece Belediyesi muhtelif parkların yapımı, mevcut park ve yeşil alanların revizyonu işlerini açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 210 Kalem inşaat , imalat ve nakliye yapım işinin ihalesi
04.05.2021 tarih ve saat 10:00’da Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
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