Küçükçekmece belediyesi hangisi partiden?

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmasında parkta kullanılan görsel ve renkler terör örgütü PKK/YPG paçavrasına benzerliği ile dikkat çekti.

Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı parkta terör örgütü PKK/YPG sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, belediye ekipleri tarafından söküldü.

Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını 2 gün önce tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan park ise görenleri şaşkına çevirdi. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görüldü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti.

Sinan Ergün adındaki vatandaş, "Küçükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu park! Belediyeyi hangi eş başkanınız yönetiyor? HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? Yüzlerce şehit vermiş bir ilçenin sakini olarak bakanlığımızdan konunun detaylıca araştırılmasını istiyorum" dedi.