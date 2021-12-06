Küçükbaş hayvan hırsızlarına büyük operasyon: Tam 20 gözaltı!
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 5 küçükbaş hayvan, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 av tüfeği bulundu.
Şüpheliler Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.