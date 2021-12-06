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Yerel Küçükbaş hayvan hırsızlarına büyük operasyon: Tam 20 gözaltı!
Yerel

Küçükbaş hayvan hırsızlarına büyük operasyon: Tam 20 gözaltı!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 14:58:00 -
Küçükbaş hayvan hırsızlarına büyük operasyon: Tam 20 gözaltı!

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 5 küçükbaş hayvan, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 av tüfeği bulundu.

Şüpheliler Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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