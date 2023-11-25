Küçük yatırımcı için alım noktaları...Gram ve çeyrek altın fırsat sunar mı?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yükseliş trendine girerek yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Gram altında 1800 sınırının aşılarak 1850 bandının aşılması önemli bir eşik olarak görülürken fiyatların 1850 bandına oturup oturmayacağı da merak konusu.

Çeyrek altında ise 3 bin 20 bandının altı alım fırsatı olarak değerlendirilirken 3.050 seviyesinin aşılıp, kalıcı olup olamayacağı da küçük yatırımcı tarafından beklenti oluşturmuş durumda.

Altında bant arayışı devam ediyor

Gram altın hafta sonu itibarıyla 1860 lira seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın ise 3.046 lira seviyesinde.

Altın fiyatlarında özellikle İsrail ile Hamas arasında saldırıların durdurularak insani araya yönelik atılan adımlar etkili olacak. Bu sürecin nasıl ve ne kadar sürede işleyeceği önem kazanıyor. Amerikan Merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ve faiz artışının seviyesine yönelik söylemler de piyasa yatırımcıları tarafından satın alınmış durumda.

Küçük yatırımcının beklentisi

Küçük yatırımcı özelinde bakıldığında, tasarruf noktasında yastık altının vazgeçilmezi gram ve çeyrekte kalıcılığın hangi seviyelerde şekilleneceği bandın nerelerde oturacağı sorusuna cevap aranıyor.

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Alım açısından öneriler ise gram altın için 1850 ve altına inme durumunun değerlendirilebileceği. Çeyrek altında ise 3 bin 25 bandının aşağı seviyeleri alım fırsatı olarak önerilenler arasında.