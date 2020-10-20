Küçük yaşta oynanan video oyunlarının belleğe katkısı

Screen Rant'in hazırladığı habere göre Frontiers’da yayımlanan araştırmada küçük yaşta video oyunları oynamak çocukların çalışma belleğinin gelişmesine yardımcı olabiliyor. Bu durum çocukların yetişkin olduklarında çok daha gelişkin bilişsel yeteneklere sahip olmalarına olanak sağlıyor.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre oyun oynama süreci çocukların belleğini kuvvetlendiriyor ve üç boyutlu farkındalıklarını artırıyor.

Marc Palaus, Raquel Viejo-Sobera, Diego Redolar-Ripoll ve Elena M. Marron’un imzasını taşıyan araştırma, gençlerin herhangi bir olası değişikliğe daha hızlı tepki vermeyi öğrendiğini gösteriyor.

Bununla birlikte oyun oynamanın olumlu etkisi bilişsel tepkinin gelişmesiyle sınırlı değil. Bir diğer çalışmaya göre oyun oynamak gençlerde ahlaki muhakemenin gelişmesine de yardımcı oluyor. Fakat yüksek düzeyde şiddet içeren oyunlar aksi yönte etki edebiliyor ve çocukların daha kayıtsız hale gelmesine neden olabiliyor.