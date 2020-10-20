  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Küçük yaşta oynanan video oyunlarının belleğe katkısı
Yaşam

Küçük yaşta oynanan video oyunlarının belleğe katkısı

Kısa süre önce yapılan bir araştırmada, oyun oynamanın çocukların beyin fonksiyonlarını ve bilişsel yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olduğuna ve bu etkilerin yetişkinlikte de devam ettiğine işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:13:00 -
Küçük yaşta oynanan video oyunlarının belleğe katkısı

Screen Rant'in hazırladığı habere göre Frontiers’da yayımlanan araştırmada küçük yaşta video oyunları oynamak çocukların çalışma belleğinin gelişmesine yardımcı olabiliyor. Bu durum çocukların yetişkin olduklarında çok daha gelişkin bilişsel yeteneklere sahip olmalarına olanak sağlıyor.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre oyun oynama süreci çocukların belleğini kuvvetlendiriyor ve üç boyutlu farkındalıklarını artırıyor. 

Marc Palaus, Raquel Viejo-Sobera, Diego Redolar-Ripoll ve Elena M. Marron’un imzasını taşıyan araştırma, gençlerin herhangi bir olası değişikliğe daha hızlı tepki vermeyi öğrendiğini gösteriyor. 

Bununla birlikte oyun oynamanın olumlu etkisi bilişsel tepkinin gelişmesiyle sınırlı değil. Bir diğer çalışmaya göre oyun oynamak gençlerde ahlaki muhakemenin gelişmesine de yardımcı oluyor. Fakat yüksek düzeyde şiddet içeren oyunlar aksi yönte etki edebiliyor ve çocukların daha kayıtsız hale gelmesine neden olabiliyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermeni askerleri Türk SİHA'larından korunmak için türlü yolları deniyor...
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Ermenistan tamamen çaresiz! Azerbaycan isterse bunu yapabilir
Dünya

Ermenistan tamamen çaresiz! Azerbaycan isterse bunu yapabilir

EDAM Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, "Taarruzi stratejik silah yetenekleri açısından Bakü, Ermenista..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay