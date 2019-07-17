SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı da olan İhsan Akın, her Kurban Bayramı öncesi "kurbanlık hayvan yetersiz", “hayvan kalmayacak”, “fiyatlar artacak” gibi birtakım söylentilerin çıkarıldığını belirtti. Akın, bu tür söylentilerin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'de küçük ve büyükbaş hayvan sıkıntısı yaşanmadığını ifade etti. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de spekülatörlerin iş başına geçtiğini vurgulayan Akın, “Bu durumu speküle edenleri aradan çıkarmamız lazım. Küçük ve büyükbaş hayvan varlığımız yeterli Tarım Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı. Malatya'da de kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda bir sıkıntı yok. Kurban fiyatlarında geçen yıla göre fazla bir fark yok, 1 veya 2 lira fark ediyor. Küçükbaş kurbanlıklar ortalama 700 lira ile bin 500 lira arasında satılıyor. Bayramda da bu fiyat aralığında seyredecek. Havadan para kazananlara, hiç bir emek vermeden emek hırsızlığı yapanların spekülasyon üretmesine bakmayın. Kesinlikle hayvan sıkıntımız yok, hayvan varlığımızda çok” dedi. Akın, hayvan üreticilerini de uyararak, “Hayvanlarını borç yada tanımadıkları kişilere kesinlikle vermesinler. Çünkü emeklerinin zayi olmasını istemiyoruz” diye konuştu.