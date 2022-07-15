Küçük sineklerden kurtulma yolları nelerdir?

Küçük Sinekler Neden Olur?

Çoğunlukla mutfakta bulunan ama diğer odalarda da görülen küçük sinekler halk arasında ivez denmektedir. Oda ya da mutfak içerisinde görünmesi bile ciddi sinir bozucu bir durum olması nedeniyle bu sineklerin oluşmasını engellemek için öncelikle nerede ve nasıl oluştuğunu bilmek gerekmektedir. Küçük sineklerin olma nedenleri arasında şunlar bulunur:

Açıkta yiyecek bırakılması;

Çöplerin uzun süre tutulması;

Havanın nemli ve sıcak olması;

Düzenli temizlik yapılmaması.

Fakat bazen bu sinekler evin temizliği çok iyi yapılmış olsa bile ivezler kendiliğinden gelecektir. Böylesi bir durumda ise sineklerin daha önceden evinizde bulunması nedeniyle yumurtalarını bıraktıkları için gelmiş olacaktır. Sadece bunlar sizin evinizde bulunmayıp, dışardan bile olsa gelebilirler.

Komşunuzda olması sonucunda da geleceği gibi satın aldığınız meyve ya da sebzelerde yumurtaları varsa gelebilir.

Küçük Sineklerin Önlenmesi

Ortalıkta gezinerek sizlerin rahatsız olmanıza neden olan sineklerden ilk olarak kurtulmak için her gün düzenli olarak temizlik yapmanız gerekmektedir. Elektrik süpürgesi ile birlikte ortalığı temizlemeniz sonucunda oldukça iyi sonuçlar çıkacaktır. Sineklerin oluşmasını önlemek için sizlerde evin ve mutfak ya da tuvalet gibi yerlerin temizliği konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir.

Çöplerinizi her gün atınız;

Ortalıkta açık yiyecek bırakmayın;

Meyve ve sebzeleri yıkamadan dolaba koymamalısınız;

Odanızı sık sık havalandırın.

Günün herhangi bir saatinde sizi rahatsız edecek olması sebebiyle, kesinlikle yapacak olduğunuz evinizi temizlemek ve çöplerinizi çıkarmak olacaktır. Yumurtalarını bırakması ile birlikte daha fazla sayıda ortaya çıkacak olması nedeniyle yapacağınız ilk öncelikle sizlerin çöplerinizi her gece çıkarmak olacaktır. Böylelikle çöp kokusuna gelmeyecek ve sineklerin çoğalmasını da önlemiş olacaksınız.

Şekerli Su

3 yemek kaşığı toz şeker;

1 su bardağı sıcak su.

Sinekler bilindiği üzere şekeri çok sevmektedir. Hem kokusu hem de tadını sevmesi sebebiyle son derece çekici gelmektedir. Bundan dolayı da evinde sinir bozucu olan küçük sinekler görüldüğü zaman sıcak su kaynatılmalıdır. Ardından ise 3 yemek kaşığı miktarında şeker içerisine konularak karıştırılır. Suyun soğuması beklenir ve ortalık bir yere konulmalıdır. Şekerli suyun soğuması ile birlikte kısa zaman içerisinde sinekler şekerli suyun içerisine düşecek olması sebebiyle kurtulmuş olacaksınız. Ayrıca şekerli suyun sadece küçük sinekleri çekmeyecek ve bunun dışında da birçok sinek ve böceğin de tuzağa düşmesini sağlayacak olması nedeniyle kurtulmuş olacaksınız.

Sarı Bant kullanımı

Bant;

Şekerli su;

Sarı kağıt.

Sarı renk küçük sineklerin dikkatini çekecektir. Birçok kişi tarafından kullanılan bir yöntem olması sayesinde sizlerde evinizde kullanabilir ve rahatsız edici sineklerden kurtulmayı sağlayabilirsiniz. İlk öncelikle yapacağınız kağıt üzerine çok az miktarda şekerli su dökmek olur. Şekerin hem kokusu hem de tadının çok cazip gelmesi nedeniyle etkili olur.

Aynı şekilde bant etrafına koku yayacak olması nedeniyle sineklerin de ilgisini çekerek, bant üzerine yapışmasını sağlayacaktır. Böylesi bir çözüm sizlerin küçük sineklerden kurtulmanızda etkili olacaktır. Çift taraflı yapışkanlı bant kullanmanız durumunda her zaman için daha etkili olacaktır. Yapışkanlı bant üzerine yapışarak kurtulmuş olduğunuz sinekleri yakalamak için hazırladığınız kağıdı atmalısınız.

1 tane kola şişesi;

Yarım litre kola.

Boş bir kola şişesi gerekmektedir. Kola şişesinin üst kısmı kesilmesi gerekmektedir. Ters bir şekilde şişenin içerisine geçirmeniz gerekiyor. Kolanın tadının şekerli olması nedeniyle ve asitli olduğundan küçük sinekler tarafından tadı da aynı zamanda ilgi çekici olduğundan kısa süre içerisinde sineklerin hepsinden kurtulmuş olacaksınız. Resimlerde de göründüğü gibi hazırladığınız düzeneğin içerisine bir miktar kola eklemelisiniz. Ardından ise bu işlemin başarılı olabilmesi için dökülmeyecek bir yere koymalısınız. Sinekler kısa bir süre içerisinde kendiliğinden gelecek olması nedeniyle ortalıkta uçuşarak sizleri rahatsız edecek olan sineklerden de kurtulmuş olacaksınız.