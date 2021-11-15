  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Küçük şeytandan büyük şeytanlık: Önce “gaip” ediyorlar, sonra gaip diye mülklerini gasp ediyorlar!
Dünya

Küçük şeytandan büyük şeytanlık: Önce “gaip” ediyorlar, sonra gaip diye mülklerini gasp ediyorlar!

Filistin Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “İşgal güçleri, 'Gaiplik Yasasına' dayanarak Kudüs'te topraklara el koyuyor” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:14:04 - 2021-11-15 17:13:49
Küçük şeytandan büyük şeytanlık: Önce “gaip” ediyorlar, sonra gaip diye mülklerini gasp ediyorlar!

 Yeni Akit/Ankara 

Siyonist işgalci İsrail tarafından Filistinlilerin mallarına el koymak için 1950 yılında çıkarılan bir kanunun kullanıldığı bildirildi.

Filistin Ajansı’nca yapılan açıklamada, İsrail'in 1950 yılında çıkardığı “Gaiplerin Mülkleri Yasası”na göre, Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler “gaip” olarak tanımlanıyor.

Söz konusu kişilerin arazileri dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları “gaip mülkü” sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor. İsrail’in bu şekilde Filistinlileri çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırarak mülklerine el koyduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor:
Medya

Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor:

Dünyayı kasıp kavuran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli isimli dönem dizisini ekranlara g..
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üret..
İran’dan Türkiye açıklaması! ‘Uzun vadeli hazırlayacağız’
Dünya

İran’dan Türkiye açıklaması! ‘Uzun vadeli hazırlayacağız’

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ile uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlayacaklarını belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay