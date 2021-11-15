Küçük şeytandan büyük şeytanlık: Önce “gaip” ediyorlar, sonra gaip diye mülklerini gasp ediyorlar!

Yeni Akit/Ankara

Siyonist işgalci İsrail tarafından Filistinlilerin mallarına el koymak için 1950 yılında çıkarılan bir kanunun kullanıldığı bildirildi.

Filistin Ajansı’nca yapılan açıklamada, İsrail'in 1950 yılında çıkardığı “Gaiplerin Mülkleri Yasası”na göre, Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler “gaip” olarak tanımlanıyor.

Söz konusu kişilerin arazileri dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları “gaip mülkü” sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor. İsrail’in bu şekilde Filistinlileri çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırarak mülklerine el koyduğu belirtiliyor.