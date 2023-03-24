'Küçük ortaklar' için yeni formül... Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına bakanlık talimatı!

Seçimlere iki aydan kısa bir süre kalırken Altılı Masa'da liste hazırlıkları ve "ittifak içi ittifak" formülü üzerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

CHP'de bazı isimler aday adaylığı başvurusu yapmadı. Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 liderle vardıkları mutabakat çerçevesinde kabinede yer almak isteyen kişilerin milletvekili adaylığına başvurmayacağını söyledi.

CHP'DEKİ İSİMLERİ VEKİL YAPMAYACAK

Masadaki küçük ortaklara listelerde yer açabilmek için CHP'deki isimleri vekil yapmayı düşünmüyor. Dün akşam Halk Tv'de katıldığı programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu bu durumun sebebini şu şekilde açıkladı;

"6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye."

CHP'LİLER BAKANLIK PEŞİNDE

Hatırlnacağı gibi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada gönlünden İçişleri Bakanlığı geçtiğini ifade etmişti. Dün de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazetecilerden helallik isteyip bu dönemde vekillik yapmayacağını açıkladı. Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler de başvuru yapmayarak bakanlık görevi beklemeye başladı.

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VEKİLLİK DAĞITACAK

Altılı koalisyonda yaşanan kriz ve uzun süren pazarlıklar kapsamında her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği verilmesiyle el sıkışıldı. Bu anlaşmayla birlikte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi 20'şer, Demokrat Parti 4, Saadet Partisi ise 10 milletvekili alacak.