Küçük ortaklar daha akrabalarını bile ikna edememiş

Rekor bir katılımla 14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak.

Seçim sonuçları CHP için tam bir hayal kırıklığı oldu. Yapılan anketlerde yüzde 30'lara kadar çıktığı öne sürülen CHP seçimlerde Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin desteğine rağmen yüzde 25,3'lük kesimin desteğini alabildi. 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı yani 4 partinin CHP'ye katkısı sadece 3 puan oldu.

CHP listelerinden DEVA Partisi'nin aday gösterdiği 25 isimden 14'ü, Saadet Partisi'nin 24 milletvekili adayından 10'u, Gelecek Partisi'nin 19 milletvekili adayının 10'u ve Demokrat Parti'nin 3 adayının tümü parlamentoya girmeye hak kazandı.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, CNN Türk'te bu durumu değerlendirirken, "Akrabalarını da seçmenlerini de hemşehrilerini de ikna edemediler." ifadesini kullanarak şunları söyledi:

Ali Babacan, Ankara'nın Evren ilçesinde doğmuş, Şereflikoçhisar'da oturmuş. İki ilçede de AK Parti rekor kırdı. Ahmet Davutoğlu, Konya Taşkent'ten. Hem Konya'da hem de Taşkent'te rekor kırdı AK Parti. Gültekin Uysal, Afyon'dan. Afyon'da Erdoğan yüzde 63 aldı, Kılıçdaroğlu'na yüzde 28 çıktı. Hiç bir katkısı olmamış. Temel Karamollaoğlu, Sivas'tan. AK Parti, Sivas'ta yüzde 70'i aşarak rekor kırdı. Trabzon'da AK Parti rekor kırdı, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi. Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesi yine AK Parti'nin rekor kırdığı ilçelerden birisi.

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