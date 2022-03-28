Küçük Mahra Türkiye'yi yasa boğdu! Fatih Erbakan'dan önemli çağrı: Başıboş köpekler için acilen tedbir alın!
Başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken yola fırlayan ve kamyonun çarpması nedeniyle 23 gündür komada hayat mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından vatandaşlar, sosyal medyada tepki gösterdi. Küçük Mahra için Allah'tan rahmet dileyen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise başıboş köpek sorunuyla ilgili acilen tedbir alınması çağrısı yaptı.
yeniakit.com.tr
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp sağ bacağı kesilen, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, hayatını kaybetti.
Fatih Erbakan'dan 'acilen tedbir alın' çağrısı
Başıboş köpeklerle ilgili acilen tedbir alınması gerektiğini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Güzel yavrumuz Mahra Melin Pınar Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyon çarpması sonucu yaralandı ve maalesef bugün hayatını kaybetti. Kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Başıboş köpeklerle ilgili gerekli tedbirler ivedilikle alınmadıkça canlarımız yanmaya devam edecek."