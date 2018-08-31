0553 313 94 23

Küçük kızın icra yoluyla anneye teslim edilmesi olayında yeni gelişme

Bağcılar'da küçük kızın icra yoluyla annesine teslim edilmesi olayında görüntüler baba M.Ç tarafından mahkemeye sunuldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:02
Küçük kızın icra yoluyla anneye teslim edilmesi olayında yeni gelişme

Bağcılar'da küçük kızın icra yoluyla annesine teslim edilmesine ilişkin görüntüler, baba M.Ç tarafından mahkemeye sunuldu. 

Baba M.Ç, avukatı Cemal Donat ve ablası H.Ç. ile Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

M.Ç avukatı aracılığıyla Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne, basında da yer alan, kızının icra yoluyla annesine teslim edildiği görüntüleri sundu. 

İşlemlerin ardından süreçle ilgili adliye önünde açıklama yapan avukat Cemal Donat, uzman nezaretinde hem anne hem baba hem de çocuğun dinleneceğini ifade ederek, "Çocuğun iddialarıyla ilgili kurumlara yazılar yazılacak, belgeler toplanacak. Neticesinde gerek görülürse mahkeme çocuğu bizzat kendi de dinleyecek, karar verecek. Görüntülerin ham halini ve basında çıkanların linklerini dilekçe halinde mahkemeye verdik. Kurumlara yazılan yazıları da baba elden takip edecek, süreç uzamasın diye." dedi.

Avukat Donat, "Çocuk 10 yaşında olduğu için uzman raporunu da dikkate alarak, ne gerekirse yapılacak. Önce uzman dinleyecek, ikna olmazsa mahkeme dinleyecek." şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Boşanma davaları 2013 yılından itibaren devam eden anne Z.Ç ile baba M.Ç’nin 10 yaşındaki çocukları Y.Ç'nin velayeti Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'nin kararıyla anneye verilmişti. 

Belirli günlerde babasına teslim edilen çocuğun, geri götürülmemesi üzerine anne Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'ne müracaat etmiş,  ilgili mahkeme kararı doğrultusunda küçük kız geçtiğimiz günlerde babası M.Ç'nin Bağcılar'daki evinden icra yoluyla alınmıştı.

Çocuğun icra yoluyla babasından alındığı görüntüler basına da yansımıştı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacak." bilgisini vermişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız da konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:02
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Bağcılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeş kıskançlığına nasıl müdahale edilmeli?
    1. Kardeş kıskançlığına nasıl müdahale..
    2. Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl..
    3. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    4. Danıştay sanığı yurtdışına kaçarken..
    5. İran'dan ABD'ye karşı hamle! Irak'a..
    6. Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon..
    7. Kireçlenmeden muzdaripseniz...
    8. Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik..
    9. Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maç..
    10. 1 Nisan'dan beri test ediliyordu!..
    11. KYK Ankara yurtları
    12. Kırgızistanın Bağımsızlık Yıldönümü..
    13. İngiliz Bakan, Tahran'a giderken..
    14. Birçok derde deva! Fiyatı ise dudak..
    15. Denizli KYK ve özel yurtlar 2018
    16. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    17. Bursa devlet yurtları Bursa özel yurt..
    18. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den..
    19. Şehit Ömer Halisdemir'in adı sınırları..
    20. Burs veren vakıflar 2018
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...