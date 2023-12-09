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Sosyal Medya Küçük kız 'baba'yı tekrarladı, 'anne'ye gelince bak sen bu bebeğe
Sosyal Medya

Küçük kız 'baba'yı tekrarladı, 'anne'ye gelince bak sen bu bebeğe

Yeniakit Publisher
2023-12-09 12:03:00 -

Anne ve babasının kelimeleri tekrarlatmaya çalıştığı küçük kız, 'baba' kelimesini muntazam şekilde söylerken, sıra 'anne'ye gelince dil çıkarttığı sevimli anlar izleyenleri gülümsetti.

Kız çocuklarının babaya düşkünlüğü bilinir; ancak bu kez bu durum anneyi biraz üzdü.

 

'Baba' kelimesinin bebekler için söylemesi daha kolay olduğu bilinmekle birlikte, küçük kızın 'anne' kelimesine gelince yaptığı hareket izleyenleri güldürdü.

Babasının tekrarladığı kelimeyi muntazam şekilde söyleyen bebek, annesinin söyletmeye çalıştığı anlarda ise dil çıkardı.

O hareket karşısında şaşkına dönen anne, sinirle babaya baktı.
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Küçük bebeğin o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Uğur

Ah ah bizi kart yaşımızda bekar bıraktılar, ama sözde evli olanların hâlini ve daha doğrusu çıplak gezen sözde karılarını da özellikle yazın görüyoruz, o hâlde ki küçük dilimizi yutuyoruz. Ama eğer bir gün bir kız nasip olursa o da anasına böyle yapsın, aferin.
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