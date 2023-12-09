Küçük kız 'baba'yı tekrarladı, 'anne'ye gelince bak sen bu bebeğe
Anne ve babasının kelimeleri tekrarlatmaya çalıştığı küçük kız, 'baba' kelimesini muntazam şekilde söylerken, sıra 'anne'ye gelince dil çıkarttığı sevimli anlar izleyenleri gülümsetti.
Kız çocuklarının babaya düşkünlüğü bilinir; ancak bu kez bu durum anneyi biraz üzdü.
'Baba' kelimesinin bebekler için söylemesi daha kolay olduğu bilinmekle birlikte, küçük kızın 'anne' kelimesine gelince yaptığı hareket izleyenleri güldürdü.
Babasının tekrarladığı kelimeyi muntazam şekilde söyleyen bebek, annesinin söyletmeye çalıştığı anlarda ise dil çıkardı.
O hareket karşısında şaşkına dönen anne, sinirle babaya baktı.
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Küçük bebeğin o anları sosyal medyada gündem oldu.