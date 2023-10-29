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Yaşam Küçük kedi yürekleri ağızlara getirdi
Yaşam

Küçük kedi yürekleri ağızlara getirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 12:23:00 - 2023-10-29 12:42:52

Kozan ilçesinde bir ağaçta 8 saat boyunca mahsur kaldığı ihbar edilen kedi, kendini kurtarmak isteyen itfaiye erine gitmek yerine aşağı atlayınca yürekleri ağızlara getirdi.

Adana Kozan’da Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'ndeki meşe ağacında bir kedinin 8 saat boyunca mahsur kaldığını gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile kedinin ağaçta mahsur kaldığı yere kadar uzandı. Bu sırada polis yolu kurtarma bitene kadar trafiğe kapattı. Tüm ekipler kedi için seferber olurken, kedi bir türlü ekiplere yanaşmadı. İtfaiye eri kediye biraz daha yaklaşınca kedi kendini aşağı attı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar saniye saniye görüntülenirken, çocuklar korkup "kedinin ayağı kırıldı" diye bağırdı. Ancak kedi düştüğü yerden kalkıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

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