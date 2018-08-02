Küçük hayvanseverlerden büyük davranış

İzmir'in Buca ilçesinde 11 yaşındaki iki mahalle arkadaşı harçlıklarıyla aldıkları suları satarak sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyor.

Metehan Timuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru, Buca ilçesindeki Hasanağa Bahçesi'nde ailelerinin gözetiminde, buz dolu kovanın içine koydukları suları satmak için vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Ailelerinden aldıkları harçlıklarla su satın alan iki arkadaş, parkta bu şişeleri 1 lira ya da 75 kuruştan satışa sunuyor.

Her gün 8-12 şişe su satan çocuklar, elde ettikleri geliri de kuru mama alıp çevredeki aç ve susuz köpekleri, kedileri besliyor.

Çocukların sokak hayvanlarıyla sıcak iletişimi hem görenlerin dikkatini çekiyor hem de sosyal medyada yayılarak örnek oluyor.

CANLARI SIKILINCAYA KADAR SATIYORLAR

Çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Metehan Timuçin Şen, 40 derece sıcakta sokak hayvanlarının çektiği sıkıntıyı görünce onlara yardım etmeye karar verdiğini söyledi.

Arkadaşı Hüseyin Buğra Doğru ile aynı düşünceyi paylaştıklarını ifade eden Şen, şunları anlattı:

"Köpekler, kediler susuz ve mamasızdı. Dayımız biraz para verdi, biz de alışveriş merkezinden su aldık ve satmaya başladık. Canımız sıkılıncaya kadar satıyoruz. 12 şişe su sattığımız oluyor. Bazen 1 liradan bazen 75 kuruştan satıyoruz. Çok alan olmadı ama yine de bazıları alıyor. Canımız sıkılıncaya kadar satmaya devam edeceğiz."

Hayvansever çocuklardan Hüseyin Buğra Doğru ise kimsenin hayvanlara şiddet uygulamaya hakkının bulunmadığını, dünyadaki diğer canlılara da sahip çıkmak gerektiğini anlattı.

Beslemek için hayvan seçmediklerini, aç olan tüm kedi ve köpeklere kucak açtıklarını da kaydeden Doğru, "Hayvanlara yardım etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

AİLEDEN VE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK

Hüseyin Buğra'nın annesi Sedef Doğru da çocukların önce yaptıkları bileklikleri satarak para kazanmaya çalıştığını dile getirerek, "Bizler de çocuklara destek olduk. Mutluyuz, gururluyuz. Bizim gözetimimizde su satıyorlar. Onların paraya ihtiyacı yok, hayvanları korumak için çalışıyorlar. Bence güzel olan da bu." dedi.

Çocuklardan su satın alan Umut Güler, çocukların hayvanlara yardım etme kararından çok etkilendiğini, bu nedenle su satın aldığını ve onlara destek verdiğini belirtti.

Serdar Yılmaz ise bazı insanların hayvanlara uyguladığı şiddeti gazetelerde ve televizyonlarda gördüğünü ifade ederek, "Hayvanlara biraz su ve mama versen yeter zaten. Buradaki arkadaşlar da onlara yardım etmek istemiş. Kimse hayvanlara eziyet etmesin, onlara yardım etsin." dedi.