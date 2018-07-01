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Küçük Eylül'ün ölümü sonrası Hükümet harekete geçti! Atılacak adımlar açıklandı

Yozgat'ta bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, artan çocuk istismar olaylarına karşı ''Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız." açıklamasında bulundu.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:13
Küçük Eylül'ün ölümü sonrası Hükümet harekete geçti! Atılacak adımlar açıklandı

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi.

BOZDAĞ: VAHŞİCE BİR CİNAYET

Türkiye'yi sarsan vahşetle ilgili hükümet kanadından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ, ''Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız'' dedi.

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 11:13
  1. Bekir Bozdağ
  2. Küçük Eylül
  3. cinsel kastrasyon

YORUM YAZ

  • Engin demirEngin demir3 sa önce
    Kısas istiyoruz biz
  • YusufYusuf2 sa önce
    Ne kastrasyonu sayin bakanim. Bundan sonra kim idami getirirse artik o partiyi desteklicem.
  • ibrahimAŞIKibrahimAŞIK2 sa önce
    Hiç boşuna uğraşmayın.devleti ve insanları oyalamayin .suçu sabit olanları düşük elektrikle acı cektirerek gebertin .ailelerin yüreği sogusunkalan mahluklarada ibret olsun.....
  • ahmet doğruahmet doğru3 sa önce
    bu zamana kadar sürekli bu hadım madım olaynı söylediniz unuttunuz yine hatırladınız..bu çocuklar kendi çocuğunuz olsaydı..idam getirirdinzz.el insaf...
  • ibrahimAŞIKibrahimAŞIK2 sa önce
    Hiç boşuna uğraşmayın.devleti ve insanları oyalamayin .suçu sabit olanları düşük elektrikle acı cektirerek gebertin .ailelerin yüreği sogusunkalan mahluklarada ibret olsun.....
  • HasanHasan4 sa önce
    Siz konuşun biz dinleyek
  • adaletadalet4 sa önce
    Bu kara lekeyi idam temizler.milleti oyalamayın
  • bülentbülent2 sa önce
    idam olmalı idam.millete çocuk yerine koymayın.vatan hainlerine teröristlere tecavüzcü ve canilere idam gelmeli
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    NE BEKLİYORSUNUZ SİZİN ÇOCUKLARINIZIN (ALLAH KORUSUN)BAŞINA BÖYLE BİR OLAYIN GELMESİNİMİ..?...ALLOOOOO KİMSE YOKKMUUUUUU....
  • OktayOktay2 sa önce
    İDAM İDAM İDAM
  • Ali HaydarAli Haydar2 sa önce
    EN GÜZEL TEDBİR KISASTIR.
  • ZaferZafer1 sa önce
    H....... diyesi geliyor bu kaçıncı her olaydan sonra cık konuş sonra iş yapma
  • M Ali KM Ali K3 sa önce
    sadece idam
  • Yusuf Yusuf 2 sa önce
    İdam şarttttt
  • Mesut mutMesut mut4 sa önce
    Acele edilmeli ve iyi egtimlimahalle bekçileri artilmali.
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    HER ŞEYDE HEP ÇOK GEÇ KALINIYOR. AKP DE KAFASI ÇALIŞAN ADAM İSTİYORUZ. İDAM CEZASI ŞAAAAAAAAARRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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