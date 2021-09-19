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Ekonomi Küçük esnafta vergi muafiyeti mutluluğu
Ekonomi

Küçük esnafta vergi muafiyeti mutluluğu

Küçük esnafı vergiden muaf tutacak ekonomi paketi, yüzleri güldürüyor. Esnaf derneklerinin yöneticileri, paketin üyelerini rahatlatacağını ifade ediyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:17:00 - 2021-09-19 21:18:49
Küçük esnafta vergi muafiyeti mutluluğu

Buğra Kardan

Hükümetin kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan küçük esnaftan gelir vergisi alınmamasını da öngören ekonomi paketine övgü yağıyor. Esnaf örgütlerinin yetkilileri, paketin iç ticarete ivme katacağını vurguluyorlar. Hükümetin olumlu bir adım daha attığına işaret ediyorlar.

Yerinde karar

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hükümetin yerinde bir karar aldığına dikkat çekti.

Çelikus, “Pandemi döneminde kepenk indiren bir milyona yakın esnafın gelir vergisinden muaf tutulacak olması ekonomimize ivme katacaktır. Üyelerimizi rahatlatacak yeni bir paket devreye alacak, idarecilerimize minnettarız” dedi.

Çelikus şunları kaydetti: “Hükümet tarafından esnaf ve sanatkârın rahatlamasına imkân tanınıyor. Adeta kılcal damarlara kan pompalanıyor. Büyük önem taşıyan bu hamlenin sosyal boyutları da var. Şu kati ki Ahilik kültürünün, sosyal barışın, adaletin, fedakârlığın, iyimserliğin mirasçısı esnaf ve sanatkâra yapılacak yardımlar toplumun refahının arttıracaktır. Esnafın güçlü olması, kepenk kapatmaması üretime ve ticarete de olumlu katkı sunacaktır.”

Ortada çırak yok

Çelikus, meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretlerini devletin karşılayacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. “Esnaf, sanatkâr yetiştirmeliyiz. Çünkü ortada çırak kalmadı. Umarız devletin staj yardımı meyvelerini verir, esnaf ve sanatkâr adedi artar, ara eleman açığı kapanır” temennisinde bulundu.

Çiftçiye güzel haber

55 maddelik ekonomi paketinde şu maddeler yer alıyor:

Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Yeni dönemde tarımsal destekler vergiye tabi olmayacak.

YouTube fenomenlerine vergi kolaylığı tanınıyor. Fenomenlerin vergileri stopaj usulüyle kesilecek.

Vergi ödemelerinde e-devlet daha aktif hale getirilecek.

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